Stolik kawowy trójkątny - idealny do salonu

Salon to miejsce, gdzie każdy z nas spędza mnóstwo czasu. Warto wyposażyć go w taki sposób, aby czuć się przytulnie i naprawdę ,, jak w domu". Przyjmowani goście często zwracają uwagę na wnętrze. Wszelkie pochwały są zawsze mile widziane u właścicieli. Stolik kawowy trójkątny to idealny mebel do każdego salonu, zarówno tego mniejszego jak i większego. Idealnie będzie komponował się z pozostałymi meblami.

Dlaczego warto kupić stolik dębowy?

Stolik kawowy trójkątny został wykonany z drewna dębowego i i ze szkła. Nogi mebla skonstruowano z bali dębowych. Dodatkowa ozdobą stolika są spękania struktury drewna. Blat wykonano ze szkła hartowanego. Stolik kawowy trójkątny jest wykonany bardzo solidnie, przez co jest bardzo wytrzymały. Idealny na poranną kawę!

Jak urządzić salon z klasą?

Stolik kawowy trójkątny wnosi do salony walory estetyczny, blask i wyjątkowy charakter. Jest on wykonany bardzo solidnie z uwaga na szczegóły. Blat stolika ma wymiary 100x100cm. A szkło hartowane sprawia, że jest on odporny na uderzenia i wahania temperatury. Można na nim położyć filiżankę z gorącą kawą, a potem szklankę z zimnym sokiem. To sprawa, że jest on bardo funkcjonalny.